Один шаг до золота: «Локомотив» принимает «Зенит»

Стадион: «РЖД-Арена»

Подходит к концу сезон в РФПЛ, командам осталось провести всего два матча. Плотность в турнирной таблице зашкаливает, кто-то ведет борьбу за выживание, кто-то за мифическое место в Лиге Европы (вероятно, шестая позиция все же даст путевку в ЛЕ, так как у финалистов Кубка страны есть проблемы с лицензированием), кто-то борется за места в Лиге чемпионов. С высока на всех смотрит «Локомотив», железнодорожники находятся на вершине, им осталось набрать всего два очка, чтобы официально стать чемпионами. Но при этом весной они совсем не демонстрируют чемпионскую игру, «Локомотив» ужасно играет в атаке, команда не может взломать насыщенную оборону соперника, большинство игр завершались 0-0. Железнодорожники давали своим соперникам бесчисленное количество возможностей их догнать, но "Спартак" , ЦСКА, «Зенит» также регулярно теряли очки. Если бы конкуренты показывали свою лучшую игру, у «Локомотива» не было бы шансов на золото.

Близость успеха может сыграть злую шутку с командой Семина, и без того видна скованность в атакующих действиях, сейчас же успех как никогда близок, осталось лишь протянуть руку. Каждый матч «Локомотива» сейчас является чемпионским. Он мог выиграть золото еще в Краснодаре, но ничего особенного не показал и закономерно проиграл местному клубу 2:0. Теперь новое испытание — «Зенит» ведет борьбу за Лигу чемпионов и по окончании матча устраивать чемпионский коридор не намерен.

Питерцы провалили этот сезон, руководство заявляло, что провело феерическую трансферную политику, купив пачку аргентинцев, на деле они не смогли заменить Халка и Витселя. Возможно, легионеры раскроются в следующем сезоне, уже с другим тренером, ведь Манчини уже сидит на чемоданах.

Сложно понять руководство питерского клуба, которое приглашало сиюминутного тренера в команду, которую строится на перспективу. Манчини не умеет работать с молодыми игроками, он не может раскрыть их лучшие качества. Во всех своих командах он опирался на готовых звезд, тратил на них огромные деньги. Но при этом, что же он выиграл? Три чемпионства с «Интером», когда в Италии было Calciopoli и конкурентов не было. Также один чемпионский титул за четыре года он завоевал с денежным мешком «Манчестер Сити». Манчини считается топовым тренером, но при этом он фактически ничего не добился. Есть ли у него мотивация завершить сезон достойно в «Зените»? Пожалуй, нет. Игроки еще будут бороться, Роберто же уже мыслями в Италии.

Интересные факты противостояния:

"Локомотив" не забивает в трех последних матчах.

Весной «Локомотив» выиграл только три матча РФПЛ из восьми, однако точно такие же показатели и у «Зенита».

Матч первого круга завершился победой «Локомотива» со счетом 3:0.

Ориентировочные составы:

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фарфан, Миранчук, Миранчук, Ари "Зенит": Лодыгин, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Полоз, Заболотный, Дриусси.

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»:

Обе команды играют ужасно в весенней части чемпионата, поэтому спрогнозировать фаворита довольно сложно. У «Локомотива» есть цель в виде золотых медалей, у «Зенита» — Лига чемпионов. Если самый богатый клуб страны не попадет в топ-3, то персонал точно не погладят по голове. Вероятней всего победить в этой игре никому не удастся, также не стоит рассчитывать на большое количество мячей. Голевая феерия — это не про «Локомотив», даже несмотря на то, что матч первого круга они выиграли 3:0.

На победу «Локомотива» коэффициент 2.50, на «Зенит» — 3.10, на ничью — 3.15.