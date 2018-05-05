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Гол Дрогба принес «Финикс Райзинг» победу над «Гэлакси». Видео
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Гол Дрогба принес «Финикс Райзинг» победу над «Гэлакси». Видео 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
«Финикс Райзинг» на своем поле сыграл вничью со второй командой «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата USL (4:3). Хозяева забили третий гол с передачи экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, который спустя 2 минуты реализовал пенальти и принес своей команде победу.
"Вы спрашиваете, почему Дидье Дрогба подает угловые, а не играет в штрафной площади? Мы отвечаем", — говорится в сообщении к видео третьего гола, опубликованном в Твиттере команды.
Кроме того, на сегодняшнем матче был установлен рекорд посещаемости для домашних матчей «Финикс Райзинг» — 7332 человека.
You: «Why have @didierdrogba kick the corner instead of be in the penalty area?» Us, intellectuals: pic.twitter.com/DRRp9su3SS
— Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 5 мая 2018 г.
Two minutes later: Drogba with the PK GOALLLL! 4-3 Phoenix Rising! #RisingAsOne #USL @PHXRisingFC @USL @LAGalaxyII pic.twitter.com/7l5XLJ5IfQ
— Josh Offenhartz (@Johartz) 5 мая 2018 г.
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