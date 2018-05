Гол Дрогба принес «Финикс Райзинг» победу над «Гэлакси». Видео

«Финикс Райзинг» на своем поле сыграл вничью со второй командой «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата USL (4:3). Хозяева забили третий гол с передачи экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, который спустя 2 минуты реализовал пенальти и принес своей команде победу.

"Вы спрашиваете, почему Дидье Дрогба подает угловые, а не играет в штрафной площади? Мы отвечаем", — говорится в сообщении к видео третьего гола, опубликованном в Твиттере команды.

Кроме того, на сегодняшнем матче был установлен рекорд посещаемости для домашних матчей «Финикс Райзинг» — 7332 человека.

You: «Why have @didierdrogba kick the corner instead of be in the penalty area?» Us, intellectuals: pic.twitter.com/DRRp9su3SS

— Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 5 мая 2018 г.

Two minutes later: Drogba with the PK GOALLLL! 4-3 Phoenix Rising! #RisingAsOne #USL @PHXRisingFC @USL @LAGalaxyII pic.twitter.com/7l5XLJ5IfQ

— Josh Offenhartz (@Johartz) 5 мая 2018 г.