Супер-сэйв Флери в матче с «Сан-Хосе». Видео

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отметился эффектным спасением в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Сан-Хосе». 33-летний канадец сначала отразил шайбу, а потом парировал бросок Томаша Хертла в верхний угол, растянувшись в шпагате на льду.

Okay, Fleury. This is starting to get ridiculous. 😳 #StanleyCup pic.twitter.com/Ag066Xui7q

— NHL (@NHL) 5 мая 2018 г.