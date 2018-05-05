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Хеведес не исключил, что останется в «Ювентусе»
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Хеведес не исключил, что останется в «Ювентусе» 

Soccer News 20 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник туринского «Ювентуса» Бенедикт Хеведес высказался по поводу своего будущего.
Напомним, что 30-летний немец выступает за «бьянконери» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Шальке».
"Моё будущее обсудим по окончании сезона. Сейчас главное — выиграть скудетто и Кубок Италии. К сожалению, я играл мало, но сейчас нахожусь в хорошей форме и способен показать своё мастерство. По окончании сезона сядем и проведём переговоры" — цитирует футболиста Four Four Two.
Хеведес из-за постоянных травм сыграл за «Ювентус» всего 3 матча, в которых забил 1 гол.
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