Хеведес не исключил, что останется в «Ювентусе»

Защитник туринского «Ювентуса» Бенедикт Хеведес высказался по поводу своего будущего.

Напомним, что 30-летний немец выступает за «бьянконери» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Шальке».

"Моё будущее обсудим по окончании сезона. Сейчас главное — выиграть скудетто и Кубок Италии. К сожалению, я играл мало, но сейчас нахожусь в хорошей форме и способен показать своё мастерство. По окончании сезона сядем и проведём переговоры" — цитирует футболиста Four Four Two.

Хеведес из-за постоянных травм сыграл за «Ювентус» всего 3 матча, в которых забил 1 гол.