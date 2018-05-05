«Атлетико» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая

«Атлетико»

«Матрасники» занимают 2-е место в Примере и опережают «Реал» на 5-ть очков, но у «сливочных» есть один матч в запасе. В 35-ти поединках «индейцы» заработали 75-ть баллов.

На этой недели мадридцы смогли пробиться в финал Лиги Европы, обыграв в ответной игре лондонский «Арсенал» (1:0), в первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. И теперь 16 мая «Атлетико» поспорит за трофей с французским «Марселем».

На внутренней арене «красно-белые» после разгромного поражения от «Реал Сосьедада» (0:3) в 33-м туре Ла Лиги, затем поделили очки на своем поле с «Бетисом» (0:0), а в последнем игровом дне в гостях переиграли «Алавес» со счетом 1:0.

В 17-ти домашних матчах этого сезона «матрасники» одержали 12-ть побед и 5-ть раз сыграли вничью, разница мячей — 28:4. В 8-ми поединках кряду «Атлетико» на родной арене держит свои ворота на замке.

Из-за травмы не сыграет защитник Хуанфран. Также предстоящий поединок пропустят дисквалифицированные полузащитник Анхель Корреа и нападающий Диего Коста.

«Эспаньол»

«Попугаи» за 3-и тура до окончания испанского первенства занимают 16-е место, имея в своем активе 40-к очков. Каталонцы обезопасили себя от вылета. Они опережает 17-й «Депортиво» на 12-ть баллов.

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Переиграв в 34-м туре на выезде «Жирону» со счетом 2:0, «Эспаньол» прервал свою 3-матчевую серию из поражений. В этой отрезке он проиграл «Валенсии», «Хетафе» и «Эйбару» со одинаковым счетом 0:1.

В крайнем туре «бело-синие» на своей арене поделили очки с уже вылетевшим «Лас-Пальмасом» (1:1), отыгравшись в конце встречи.

На выезде в этом сезоне «попугаи» смогли одержать только 2-е победы, 7-мь раз сыграли вничью и 8-мь матчей проиграли, разница мячей — 13:26.

В лазарете команды находятся вратарь Диего Лопес и нападающий Серхио Гарсия.

За последние 5-ть сезонов «Атлетико» выиграл в 4-х встречах при одной ничьей. «Эспаньол» в этих играх не смог забить ни одного гола. В первом круге «попугаи» переиграли «матрасников» — 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,43.

За успех «Эспаньола» предлагают 9,30, а ничью оценивают с коэффициентом 4,60.

«Матрасники» после выхода в финал Лиги Европы постараются не дать «Реалу» опередить их в таблице Ла Лиги. Поэтому, будут стараться победить в оставшихся играх. Прогнозируем в этом матче победу мадридцев с форой (-1) за 1,70.

Или еще можно поставить на — «Атлетико Мадрид» победит и ТМ 2.5: да за 2,90, т.к. «индейцы» редко забивают более 2 мячей в домашних матчах, а пропускали дома последний раз еще в конце января.