ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» со счётом 6:0, Чалов оформил хет-трик 

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0.
В составе победителей три гола на свой счёт записал Фёдор Чалов, дубль оформил Ахмед Муса, а ещё один гол на счету Александра Головина. Таким образом, «армейцы» продлили свою серию без поражений в РФПЛ до пяти матчей (три победы и две ничьи).
ЦСКА (55 очков) опередил «Краснодар» (53) и вышел на третье место в турнирной таблице РФПЛ за один тур до конца турнира. Тульский «Арсенал» (39) располагается на седьмой строчке.