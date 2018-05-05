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Прогноз на матч Ювентус — Болонья: команда Аллегри сделает ещё один шаг к скудетто
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Прогноз на матч Ювентус — Болонья: команда Аллегри сделает ещё один шаг к скудетто 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ювентус» — «Болонья». Прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А (05.05.2018, 21:45 мск).
Сегодня «Ювентус» должен сделать ещё один уверенный шаг к своему очередному скудетто. В случае победы над «Болоньей» отрыв от «Наполи» достигнет семи очков, и в случае осечки неаполитанцев «старая синьора» может отпраздновать новый чемпионский титул уже завтра. Букмекеры уверены, что болонцы сегодня не доставят особых хлопот чемпиону в гостевом матче, о чём говорит коэффициент 1.16 на победу туринской команды.
Команда
"Ювентус"
81:22  "Болонья"
38:46  "Ювентус"
"Ювентус" в последние 3 недели заставил серьёзно понервничать своих болельщиков. Всё, казалось, шло гладко для команды Массимилиано Аллегри в Серии А, пока туринцы неожиданно не упустили победу в выездном матче с «Кротоне» (1:1). После этого «Юве» выдал очень слабый домашний матч против своего единственного конкурента в борьбе за скудетто «Наполи» (0:1), и разрыв между лидерами сократился всего до одного очка. Были близки к поражению «бьянконери» и на прошлой неделе, когда уступали в гостях «Интеру» до 87-й минуты, несмотря на то, что больше чем полтора тайма играли в численном большинстве. Но два гола в концовке перевернули игру, а позже «Наполи» проиграл свой матч, так что отрыв «Ювентуса» снова вернулся на дистанцию четырёх очков.
Не сыграют: Миралем Пьянич (дисквалифицирован). Джорджо Кьеллини, Маттиа де Шильо, Стефано Стураро и Марио Манджукич (травмированы).
"Болонья"
"Болонья" очень слабо проводит концовку сезона. С начала марта, и по сегодняшний день, команда Роберто Донадони выиграла лишь 1 матч — это было победа в середине апреля дома над «Вероной» (2:0). После этого болонцы на выезде проиграли «Сампдории» (0:1) и сыграли вничью с «Кальяри» (0:0), а в прошлом туре уступили в родных стенах «Милану» (1:2). Благо, ранее добытый запас очков позволяет команде Донадони чувствовать себя в безопасности в концовке сезона — вылет «красно-синим» в Серию Б не грозит.
Не сыграют: Филип Хеландер и Годфред Донса (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Телеканал «Матч! Футбол 2» начнёт прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Болонья» в 21:40 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет проходить на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Ювентус" имеет большое преимущество над «Болоньей» по статистике личных встреч: +74=48-25, разница мячей — 220:134. Особенно ярко преимущество туринцев выражается в последние 7 лет, за которые болонцы ни разу не обыграли «старую синьору», лишь трижды сумев сыграть вничью, проиграв при этом 9 раз. Матч первого круга нынешнего сезона в Болонье закончился более чем уверенной победой «Ювентуса» со счётом 3:0 (Пьянич 27', Манджукич 36', Матуиди 64').
Интересные факты
"Ювентус" обладает лучшей атакой и лучшей обороной чемпионата — 81 забитый и 22 пропущенных гола;
"Ювентус" имеет 12-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Болоньей» (+9=3-0, 22:6);
"Ювентус" имеет 5-матчевую победную серию в домашних матчах против «Болоньи» (+5=0-0, 11:3);
"Болонья" имеет 8-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах, не забив ни одного гола в последних трёх выездах (+0=2-6, 3:12);
"Болонья" — единственная команда в Серии А, который не выиграла ни одного первого тайма в гостевых матчах (+0=12-5, 6:11).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
"Ювентус", как и «Милан», должен приберечь некоторых своих ключевых игроков на предстоящий финал Кубка Италии с «Миланом». Но даже в полурезервном составе туринцы должны уверенно разбираться с «Болоньей», которая без энтузиазма играет практически весь второй круг, за что Донадони регулярно критикуют. Слабо верится, что болонцы захотят вдруг выложиться на 110% в гостевом матче с «Юве». Наш прогноз: Фора на «Ювентус» (— 2,0) — коэффициент 1.85  Михаил КРИПАК
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