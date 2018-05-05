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Ван Дейк: «Мы не собираемся проигрывать „Реалу“
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Ван Дейк: «Мы не собираемся проигрывать „Реалу“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем финале Лиги Чемпионов.
"Мы не собираемся проигрывать. Знаем, на что способен "Реал", выигравший три из четырех последних турниров. Но мы обладаем высоким мастерством, и они тоже должны быть настороже.
Если будем отходить назад, как это было порой в Риме и в заключительные 10 минут на «Энфилде», то проблем не избежать. Нужно играть как обычно — высоко прессинговать, тогда сможем осложнить жизнь любому сопернику" — приводит слова ван Дейка Daily Express.
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