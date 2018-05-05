Руслан Мухаметшин: Тренируемся на искусственном газоне, а играем на натуральном 

«От самой игры впечатлений никаких, потому что игра у нас не задалась. Было очень много сумбура, невынужденных ошибок. Ну и в принципе результат налицо, вновь не смогли выиграть.
Несмотря на то что давно живу в Саранске, квартирой в городе пока не обзавелся. А так регион сейчас живёт чемпионатом мира, полностью на нем сконцентрирован. Рядом появилась хорошая инфраструктура, построили набережную, создали парковую зону. Построили целый новый район.
Почему не получается забить? Наверное, дело не в волнении, его ты ощущаешь перед матчем. Когда выходишь на поле, оно уходит на второй план. Может, дело в том, что мы не тренируемся на этом поле? Поле гораздо больше того, на котором мы играем, оно очень мягкое. Наша тренировочная площадка оснащена искусственным покрытием», — приводит слова Мухаметшина «Матч ТВ».