Руслан Мухаметшин: Тренируемся на искусственном газоне, а играем на натуральном

«От самой игры впечатлений никаких, потому что игра у нас не задалась. Было очень много сумбура, невынужденных ошибок. Ну и в принципе результат налицо, вновь не смогли выиграть.

Несмотря на то что давно живу в Саранске, квартирой в городе пока не обзавелся. А так регион сейчас живёт чемпионатом мира, полностью на нем сконцентрирован. Рядом появилась хорошая инфраструктура, построили набережную, создали парковую зону. Построили целый новый район.