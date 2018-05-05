Сбитый летчик возвращается в Москву: «Ростов» едет в гости к «Спартаку»

Стадион: «Открытие»

Валерий Карпин впервые встретится со «Спартаком» после своего ухода из московской команды. Он дважды останавливался за шаг до золота (в 2009 и 2012 годах). При этом стоит отметить, что Карпин тренировал «Спартак» в два захода. Сначала он принял команду после увольнения Микаэля Лаудрупа, когда команда находилась на 11 месте. По хожу сезона «Спартак» взлетел на вторую позицию, долгое время навязывая борьбу «Рубину», отставая от первой позиции на одно очко. Красно-белые сдали лишь за три тура до финиша: все началось с поражения от самарских «Крыльев», затем «Спартак» проиграл ЦСКА, а в последнем туре и "Зениту" . Второе место удалось сохранить, но «Рубин» уже было не достать.

Следующий сезон оказался не таким успешным (только четвертое место), а еще через год состоялось первое увольнение Карпина, хотя в том сезоне «Спартак» стал вторым. Ему на смену пришел испанец Унаи Эмери, но у него не получилось продержаться и полгода. Карпин снова стал тренером, однако войти два раза в одну реку не получилось. В 2014 году он был уволен. Леонид Федун так прокомментировал эту отставку: «Валерий Карпин за время своего пребывания в „Спартаке“ израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

Стоит сказать, что Федун, в принципе, оказался прав. Карьера Карпина пошла по наклонной, он провалился в «Мальорке», затем его занесло в «Армавир», который он не сумел оставить в ФНЛ. Теперь Карпин возглавил «Ростов», в новом клубе им восторгаются, но на деле у «Ростова» дела плохи, просто в клубе закрывают глаза на проблемы и пытаются строить хорошую мину при плохой игре. За провал ростовской команды Карпин ответить в этом сезоне не может, хотя пока он выиграл только две игры у аутсайдеров. Вряд ли именно этого ждали от него болельщики клуба. В следующем же сезоне отговорок уже не будет. Пока же сбитый летчик возвращается в Москву, чтобы попытаться лишить свой бывший клуб шансов на чемпионство и осложнить жизнь в борьбе за медали. Можно не сомневаться, «Ростов» весь матч проведет у своих ворот, стараясь не пропустить, иной игры у команды нет.

Интересные факты противостояния:

Матч первого круга завершился вничью 2:2.

"Ростов" никогда не выигрывал в Москве у «Спартака».

"Ростов" не выигрывает на выезде с 12 августа.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Петкович, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Тимофеев, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Юсупов, Калачев, Гацкан, Ионов, Шомуродов.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»:

План «Ростова» — сидеть в обороне 90 минут и играть на ноль. Вероятно, он даст сбой и команде придется искать другие варианты. В атаке у желто-синих не все так хорошо, ростовчане мало забивают, лучшие бомбардиры клуба — полузащитники Гацкан и Ионов и защитник Ингассон. «Спартак» же должен реабилитироваться перед болельщиками за матч против «Ахмата».

На победу «Спартака» коэффициент 1.60, на ничью — 4.10, на «Ростов» — 5.80.