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Вайналдум, Коста, Навас и Роланду получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфиналы еврокубков
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Вайналдум, Коста, Навас и Роланду получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфиналы еврокубков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания EA Sports выпустила новые карточки лучших игроков матчей, прошедших на этой неделе. Вратарь "Реала" Кейлор Навас и полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум были отмечены за матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, а нападающий «Атлетико» Диегу Коста и защитник «Марселя» Роланду — за встречи Лиги Европы. При этом последний получил карточку рекордсмена, так как он принес провансальцам победу над «Зальцбургом» по сумме двух встреч, забив в дополнительное время в ответной встрече.
Также МOTМ-карточку получил полузащитник «Легии» Кафу, ставший автором победного гола в финале Кубка Польши против «Арки» (2:1).
New #MOTM now available for 7 days! #FUT 😀 pic.twitter.com/KhJLN1RSdN
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 мая 2018 г.
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