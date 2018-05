Вайналдум, Коста, Навас и Роланду получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфиналы еврокубков

Компания EA Sports выпустила новые карточки лучших игроков матчей, прошедших на этой неделе. Вратарь "Реала" Кейлор Навас и полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум были отмечены за матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, а нападающий «Атлетико» Диегу Коста и защитник «Марселя» Роланду — за встречи Лиги Европы. При этом последний получил карточку рекордсмена, так как он принес провансальцам победу над «Зальцбургом» по сумме двух встреч, забив в дополнительное время в ответной встрече.

Также МOTМ-карточку получил полузащитник «Легии» Кафу, ставший автором победного гола в финале Кубка Польши против «Арки» (2:1).

New #MOTM now available for 7 days! #FUT 😀 pic.twitter.com/KhJLN1RSdN

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 мая 2018 г.