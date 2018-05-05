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Эксперт: Кокошков создает полную гармонию на площадке
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Эксперт: Кокошков создает полную гармонию на площадке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер молодежной сборной России по баскетболу (U-20) Эдуард Рауд рассказал о сербском специалисте Игоре Кокошкове, ставшим первым тренером-европейцем в истории НБА. Слова Рауда приводят "Известия".
"Это была самая целостная команда, да простят меня соотечественники. Посмотрите, какой баскетбол они демонстрировали. Каждый игрок четко понимал свою роль, каждый мог добавить, когда это было необходимо.
Роль тренера в этой победе, конечно, колоссальная — он смог организовать и объединить всех. Молодость и опыт, быстрое нападение с четкой расстановкой в позиции. Полная гармония на площадке", — сказал Рауд.
Ранее «Финикс» объявил о назначении Кокошкова на пост наставника команды.
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