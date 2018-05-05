Ерохин: «Зенит» сам виноват, что опустился на четвёртое место

«Мы сами виноваты, что опустились на четвёртую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата всё складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

С Кокориным мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей», — сказал Ерохин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру

Полную версию интервью с Александром Ерохиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.