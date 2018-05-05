Президент «Атлетико»: Гризманн останется в клубе 

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо выразил уверенность в том, что нападающий команды Антуан Гризманн не уйдет летом. Слова функционера приводит Cadena Ser Сересо.
"У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон. Он игрок «Атлетико» и останется им", — сказал Сересо.
Ранее Гризманн опроверг слухи о переходе в «Барселону».
"Не знаю, откуда идет эта информация. Я ничего не знаю. На данный момент ничего нет. Это ложные сведения", — цитирует футболиста Téléfoot.
Кроме того, Гризманн заявил о том, что не планирует рассматривать предложения от "Манчестер Юнайтед".