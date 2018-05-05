Внуки нашли в музее-панораме на Невском пятачке деда-героя

Внуки Героя Великой Отечественной войны Михраба Ибрагимова приехали из Дагестана на Невский пятачок. В Ленинградской области, где в 1943 году шли жестокие бои, создали трехмерную диораму о прорыве блокады. В экспозицию вошла и скульптура их деда, передает корреспондент «МИР 24» Лена Петревска.

Вот он — дагестанский джигит, красавец Михраб Ибрагимов. Говорят, его пышным усам завидовали даже командиры. В музее-панораме все так, как было в январе 1943 года. Тогда красноармеец Ибрагимов пошел в атаку, блокировал и захватил вражеский пулеметный дзот. Потомки героя — братья Сулейман и Михраб — будто совершили путешествие во времени.

«По фотографии, которая единственная сохранилась, есть сходство», — говорит родственник красноармейца Михраб Ибрагимов.

За подвиг на Невском пятачке Михраб был награжден орденом Красной Звезды. Однако героем повоевал всего несколько дней. Часть перебросили на Синявинские высоты, а затем родным пришло извещение «пропал без вести».

«О нем память сохранилась как о мужественном человеке. От него ничего не осталось из личных вещей, единственное, что нам передали поисковики, — бинокль, расческа и орден», — говорит родственнник Сулейман Ибрагимов.

На Синявинских высотах останки бойцов поисковики находят до сих пор. Красноармейца Михраба Ибрагимова отыскали осенью 2009 года.

«Когда я взял в руки металлоискатель, что-то пискнуло. И когда я взял горсть земли, то у меня в руке оказалась звездочка. Сначала думал с пилотки, а потом смотрю большая. Когда протер, то понял, что это орден Красной Звезды», — говорит командир поискового отряда Павел Круглов

После посещения музея-панорамы внуки героя Сулейман и Михраб поехали на Невский пятачок почтить память погибших солдат. Здесь за освобождение Ленинграда отдали жизни десятки тысяч бойцов. И многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Герой Великой Отечественной Михраб Ибрагимов был перезахоронен на родине, в Махачкале.

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