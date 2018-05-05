FINA: Ассоциации водных видов спорта РФ надо четко разграничить обязанности с федерациями

КАЗАНЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Ассоциации водных видов спорта России (АВВСР) в случае ее создания необходимо четко разграничить обязательства с другими федерациями и организациями. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску.

Предложение о создании АВВСР было принято в марте прошлого года на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП). Планируется, что новая организация объединит под своей эгидой национальные федерации по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

"На самом деле этот вопрос уже не новый для меня, я в этом деле работаю уже на протяжении 32 лет. Раньше была такая ассоциация, которая объединила все федерации, после чего она разделилась на соответствующие федерации по разным видам спорта — это было под руководством господина (Геннадия) Алешина. Согласно нашей Конституции, мы не имеем ничего против. Главное, здесь нужно понимать, что если ассоциация будет создана, здесь должны быть четко разграничены обязательства, которые должны быть выполнены, либо ассоциацией, либо другими федерациями", — сказал он.

В качестве примера Маркулеску привел США, где под крылом организации «Водные виды спорта Америки» сосредоточены различные федерации по плаванию, водному поло, дайвингу и др. «Эта ассоциация в принципе не имеет никаких обязательств для выполнения, она является аффилированным лицом FINA, — добавил собеседник агентства. — Такая ситуация наблюдается в крупных странах, как США, Китай, Россия. Ввиду того, что данные страны занимают большие территории, государства создают различные организации, федерации».