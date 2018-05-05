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«Металлург» подтвердил уход из команды нападающего Коваржа
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«Металлург» подтвердил уход из команды нападающего Коваржа 

SPORT24.ru 1 час назад
Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подтвердил уход из команды чешского нападающего Яна Коваржа.
«Почему Коварж решил уйти? В жизни человека всякое бывает. Ян благодарен нам за то, что мы нашли его молодым парнем и сделали из него большого хоккеиста. Ему повезло в том, что он играл с Зариповым и Мозякиным, в этом есть доля везения. Попади он в другое звено или другой клуб — неизвестно, как бы всё произошло. Но Коварж — талантливый, серьёзный и сильный парень. Мы точно так же взаимно благодарны Яну. Жизнь продолжается», — приводит слова Величкина.
Всего 28-летний Коварж сыграл в КХЛ 368 матчей, в которых набрал 377 (129+248) очков.
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