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Тихонов: закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон
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Тихонов: закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о последних допинговых скандалах с российскими спортсменами и заявил, что нужно ужесточать законодательство.
«Что делать? Принять такой закон, как у итальянцев. Уголовное дело. Сейчас по ходокам опять — тренер, которого дисквалифицировали, тренировал легкоатлетов, теперь отстранили наших ходоков от Кубка мира. Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать закон, потому что его нет.
Закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон. Это непонятно — то ли поощрить, то ли наказать. Думаю, что мы находимся накануне ещё нескольких скандалов", — сказал Тихонов в эфире ТК «Матч ТВ».
На этой неделе пять российских ходоков были отстранены от командного Кубка мира из-за участия в сборе с дисквалифицированным тренером Виктором Чёгиным. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина была дисквалифицирована за нарушение правил в 2013 году.
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