«Кальяри» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 6 мая

«Кальяри»

У «сардинийцев» не было ни одной успешной серии матчей в этом сезоне. Апогей успеха припал на конец января — начало февраля, когда в трех матчах подряд «красно-синие» набирали очки.

Периодические ничьи и героические победы помогают «Кальяри» держаться на плаву. Сейчас «запас прочности» перед зоной вылета всего два очка, а впереди матчи против «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты».

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Если «Кьево» «грохнет» «Кротоне» или «СПАЛ» «вжарит» «Беневенто», вылета в Серию В команде Диего Лопеса не миновать. В двух матчах из последних трех «островитяне» терпели разгромы (0:4 от «Интера» и 1:4 от «Сампдории»).

«Рома»

Ответный матч в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» (4:2), безусловно, отнял много сил и эмоций у команды Эусебио Ди Франческо, но нервное дыхание «Лацио», который идет с «Ромой» нос в нос в таблице, постоянно напоминает о необходимости преодолеть себя.

И за последние пять матчей в чемпионате Италии это не удалось «волкам» всего один раз — проигрыш «Фиорентине» 0:2. В остальном, римляне выдавали неплохие матчи.

Даже «нулевка» непосредственно против «Лацио» выглядит удачным исходом. Ведь в той игре «орлы» всего однажды потревожили вратаря команды Ди Франческо Алиссона. И это несмотря на то, что «Лацио» лидирует в Серии А по точности ударов (41,4%). Значит, защита «Ромы» сработала на «отлично».

Прогноз

А вот у «Кальяри» дела в обороне и так отдают печалькой (60 пропущенных), так еще в этом матче не сыграют основной опорник Чигарини (получил красную в прошлом матче), защитник Романья (травма бедра) и еще один дисквалифицированный бэк Леандро Кастан . Напомним, что атакующая надежда «сардинийцев» Жоао Педро не прошел допинг-тест.

Так что «островитяне» наверняка снова запрутся, как и в матче первого круга (1:0 победа «Ромы»). Думаем, что сил на тотальный разгром у римлян не хватит, но игра получится результативной. Наша ставка — «П2 + ТБ 2,5» за 2,05.