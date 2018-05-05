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«Краснодар» и «СКА-Хабаровск» назвали составы на матч РФПЛ
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«Краснодар» и «СКА-Хабаровск» назвали составы на матч РФПЛ 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Краснодар» и «СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «СКА-Хабаровска»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов, Канунников, Секульски.
Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Мамаев, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» пройдет 5 мая в 11.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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