«Краснодар» и «СКА-Хабаровск» назвали составы на матч РФПЛ 

«Краснодар» и «СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «СКА-Хабаровска»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов, Канунников, Секульски.
Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Мамаев, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» пройдет 5 мая в 11.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.