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Экс-игрок «Зенита» захотел оставить Манчини у руля команды
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Экс-игрок «Зенита» захотел оставить Манчини у руля команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». Слова эксперта приводит "Петербургский дневник".
"Предварительные итоги выступления «Зенита» в уходящем сезоне неутешительны: клуб ни на шаг не продвинулся в своем развитии. Самое печальное в том, что «Зениту» придется все начинать заново: новый тренер, новые футболисты, старые проблемы.
Жаль, что «Зенит» рискует очередной раз остаться без Лиги чемпионов — для болельщиков и всего города это будет настоящая футбольная трагедия. Особенно обидно видеть такие результаты на красавце-стадионе, аншлаги на котором стали привычным событием.
Выскажу непопулярную мысль: для «Зенита» было бы лучше, если бы Роберто Манчини остался у руля команды. Почему? Уж больно не хочется становиться свидетелями очередной перестройки перспективной в целом команды", — сказал Игонин.
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет 5 мая в 16.30 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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