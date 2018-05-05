Экс-игрок «Зенита» захотел оставить Манчини у руля команды

"Предварительные итоги выступления «Зенита» в уходящем сезоне неутешительны: клуб ни на шаг не продвинулся в своем развитии. Самое печальное в том, что «Зениту» придется все начинать заново: новый тренер, новые футболисты, старые проблемы.

Жаль, что «Зенит» рискует очередной раз остаться без Лиги чемпионов — для болельщиков и всего города это будет настоящая футбольная трагедия. Особенно обидно видеть такие результаты на красавце-стадионе, аншлаги на котором стали привычным событием.

Выскажу непопулярную мысль: для «Зенита» было бы лучше, если бы Роберто Манчини остался у руля команды. Почему? Уж больно не хочется становиться свидетелями очередной перестройки перспективной в целом команды", — сказал Игонин.