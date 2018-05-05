Стальвира Оршуш: Я ни минуты не допускала того, что могу проиграть

Россиянка Стальвира Оршуш одержала самую яркую победу сборной России на чемпионате Европы по борьбе среди женщин. В финале весовой категории до 53 кг она на туше выиграла у двукратной чемпионки мира и действующей чемпионки Европы Ванессы Колодинской из Белоруссии.

— Хотя я родом из другой республики в Дагестане меня принимают как родную. Каспийск — счастливый для меня город. В прошлом году я здесь впервые выиграла чемпионат России. Перед чемпионатом Европы я представляла себе, что подниму флаг, так и получилось. Проделана огромная работа тренерского коллектива и моя личная, и нужно было только реализовать себя на ковре. Я верила, что выиграю. И знаете, мысли на самом деле материальны. Я ни минуты не допускала того, что могу проиграть. Я не думала, что я сильнее, просто говорила себе: «Надо выиграть!» Старалась от всего отключаться, не впускать в себя сообщения и разговоры, сосредоточиться на своей задаче.

— За счет чего удалось выиграть на туше?

— Я поняла, что прием проходит и надо не упустить возможность и удержать ее любой ценой. Тем более к Ванессе Колодинской у меня были счеты. В прошлом году я проиграла ей досрочно на международном турнире. После этого мы провели анализ и работу над ошибками, и сегодня я реализовала наши наработки.

— Для вас это дебютный чемпионат Европы, но вы выглядели как опытный спортсмен…

— У меня не бывает мандража, а присутствует только стартовое волнение, которое наоборот помогает и подбадривает.

— За последний год вы очень выросли профессионально. Что помогло вам добиться такого прогресса?

— Здесь много составляющих. У меня есть поддержка руководства, грамотные тренеры и специалисты, есть желание трудиться. Так как я почти всегда на сборах поблагодарить руководство у меня получается только через СМИ. Хочу снова сказать спасибо всем, кто мне помогает, это и их победа. В этом году мы составили план и по нему готовились — вот результат, все получилось.

— В этот план входили также несколько международных сборов…

— Мой личный тренер Максим Молонов работает в Финляндии, и поработать с ним я могу только в Европе. Мне пришлось уехать из дома практически на два месяца. Я участвовала в сборах в Финляндии и во Франции. Там я поборолась практически со всеми будущими соперницами, например с девчонками из Венгрии и Польши. На сборах у меня не все получалось, но я терпела. И вот результат нашей работы.

— Знаю, что накануне старта вы получили травму, как удалось ее преодолеть?

— Это произошло на одной из последних тренировок. Из-за изменившихся правил я начала чуть раньше придерживать вес, и во время тренировки была немного расслаблена. Мы начали бороться и в борьбе я подвывихнула плечо. Я очень расстроилась, но наш доктор Николай Викторович Демидов меня исцелил: мазями, компрессами, он чуть ли не молился на мое плечо.

— Ваш личный тренер работает в Финляндии — это усложняет тренировочный процесс?

— Скорее наоборот. Вообще у меня несколько тренеров, в России со мной работает Евгений Павлов . Максим Молонов работает в Финляндии, он там развивается профессионально, а у меня есть возможность приезжать на сборы, где он подбирает мне хороший спарринг.

— Почему среди всего многообразия видов спорта вы выбрали борьбу?

— Я начала заниматься в шестом классе. Всегда была активная, занималась до борьбы восточными единоборствами. У меня с первых тренировок стало получаться. Но мой первый тренер Виктория Юрьевна Кожевникова до 9-10 класса водила меня на тренировки практически под ручку. Я была молодая, мне хотелось с друзьями погулять. Со временем я полюбила спорт и полностью сосредоточилась на работе. Борьба меня вдохновляет. Мне нравиться тренироваться, изучать новые приемы. Я постоянно учусь у наших мужчин. У меня нет кумиров, но у каждого высококлассного борца я стараюсь что-то подсмотреть.