«Локомотив» — «Зенит»: онлайн трансляция — в 16.30

Сегодня на московском стадионе «РЖД Арена» местный «Локомотив» примет питерский "Зенит" . Встреча пройдет в рамках 29-го тура премьер-лиги. Победа гарантирует москвичам золотые медали чемпионата-2017/18. «Зенит» же занимает четвертое место и сохраняет шансы на участие в Лиге чемпионов-2018/19. Начало сегодняшней игры — в 16.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»