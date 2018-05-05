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«Вильярреал» хочет вернуть Морено из «Эспаньола»
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«Вильярреал» хочет вернуть Морено из «Эспаньола» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Вильярреал» хочет вернуть нападающего Херарда Морено. Как сообщает AS, «Вильярреал» планирует выкупить права на 26-летнего игрока у «Эспаньола» за 20 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте Морено, который в 2015 году перебрался в «Эспаньол» из «Вильярреала», сохранившего приоритет выкупа. Отмечается, что с 1 июля 2018 года сумма выкупа вырастет до 25 миллионов.
В нынешнем сезоне Морено забил 15 голов в чемпионате Испании в составе «Эспаньола», чем и привлек внимание своего бывшего клуба.
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