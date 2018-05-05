Пощечины, бургеры и чемпионские бороды. В Москве прошел фестиваль для мужчин

Пощечины, бургеры и чемпионские бороды — прошедший в минувший уикенд Фестиваль мужских увлечений Sarychev Power Expo позволил многим именитым чемпионам попробовать себя в совершенно новых и порой очень экстремальных состязаниях.

Поймать леща!

“Больше всего бесит, когда ты понимаешь, что человек, которого ты бьешь совсем ничего не чувствует. Я пытаюсь, прыгаю с размаху, а ему все равно, а у меня после каждого его удара искры из глаз” — такие эмоции вызвал этот чемпионата у Дмитрия Занина, корреспондента телеканала «Матч ТВ», решившего изнутри понять, что же это такое — чемпионат по спортивным пощечинам.

Победителем этого турнира стал нижегородский стронгмен Юрий Кузьмин. «У меня есть друг, который тренирует спецназ. У них есть такой „боевой лещ“, так и называется, и вот он, за два дня до этого чемпионата показывал мне, как его правильно делать» — признался Юрий после победы.

Самым сложным, по мнению большинства участников турнира, стал момент ожидания удара. Ведь в отличии от тех же единоборств здесь нет возможности уклониться от удара или поставить блок.

Автор фото: Андрей Липатов

Большим парням здесь не место!

“Это не для нас, мы разоблачили еще один миф, что большие люди много едят” — сказал после завершения чемпионата по скоростному поеданию гамбургеров Денис Цыпленков. За зачетные 10 минут 136 килограммовый абсолютный чемпион мира по армрестлингу не смог одолеть и половину от килограммового гамбургера. С таким же результатом подошел к финалу и 170 килограммовый рекордсмен мира в жиме лежа Кирилл Сарычев. «Мы с Денисом просто не торопились, мы следим за фигурой» — отшутился Кирилл.

А обошла всех этих могучих атлетов московская спортсменка Елена Лысова. «Я помню, что в начале было вкусно, потом тяжело, а потом закончила чисто на морали и силе воли» — поделилась своими эмоциями чемпионка.

Хорошая борода — плюс 6 кг к силе!

“Всего в чемпионате приняли участие около 35 человек, самой многочисленной стала категория до 5 сантиметров” — рассказал в интервью организатор турнира на лучшую качковскую бороду Иван Александров. Победителем в самой многочисленной категории стал Жарков Дмитрий. В свободное от выращивания бороды время он играет в волейбол. «Вроде хорошо играю, из команды пока не выгоняют» — уверил Дмитрий. А вот победитель среди бородачей с размером бороды до 20 см, Юханов Александр уверил, что хорошая борода это внушительный плюс к силе и на следующий день стал победителем чемпионата по строгому подъему на бицепс. Выступая в весовой категории до 100 кг он закатил на «банки» штангу весом 90 кг, побив свой рекорд на 6 кг.

Первая любовь самая сильная.

“У меня вообще никогда не было машины, эта «Копейка» — мой первый автомобиль!” — честно признался Михаил Коканов, ставший счастливым обладателем тюнинговоной «Копейки» для дрифта. На Фестиваль Михаил приехал, чтобы помочь своим друзьям в проведении соревнований по мас-рестлингу (национальный вид спорта Якутии) и, за компанию со всеми, решил принять участие в розыгрыше «Копейки». «Всего в конкурсе приняли участие около 1000 человек, пожать положенные 10 раз получилось у 200 человек» — пояснил Кирилл Сарычев, организатор фестиваля.

Напомним, что ВАЗовская «Копейка» была установлена на специальном помосте, соединенном со скамьей для жима лежа так, чтобы на грифе была нагрузка около 100 кг. Все, кто смог пожать ее на 10 раз, приняли участие в лотерее.

Правда особо погонять по городу у Михаила не получится, ведь «Копейка» максимально заточена под дрифт. У нее заварен межосевой дифференциал, установлен гидравлический ручник и 16-клапанная головка блока цилиндров.