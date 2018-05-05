Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали за поведение их болельщиков на стадионе в Перми

— Зрители использовали пиротехнику, но не бросали ее на трибуны, поле и прилегающую территорию. Тем не менее, их действия создавали угрозу безопасности, — объяснили размер штрафа в комитете.

Матч между «Спартаком» и «Амкаром» прошел 29 апреля на пермском стадионе «Звезда». Перед игрой поле окропили святой водой, но это не помогло пермякам выиграть, встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу «Спартака».

Перед началом матча фанаты «Спартака» разбили витрину пермской бургерной. Они били кулаками, чтобы тщательно приклеить наклейку, из-за чего стекло потрескалось. Молодых людей задержала полиция.