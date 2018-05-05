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Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали за поведение их болельщиков на стадионе в Перми
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Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали за поведение их болельщиков на стадионе в Перми 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
105 тысяч рублей штрафа заплатит московский футбольный клуб «Спартак» за то, что его болельщики использовали во время матча с «Амкаром» пиротехнические изделия. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
— Зрители использовали пиротехнику, но не бросали ее на трибуны, поле и прилегающую территорию. Тем не менее, их действия создавали угрозу безопасности, — объяснили размер штрафа в комитете.
Матч между «Спартаком» и «Амкаром» прошел 29 апреля на пермском стадионе «Звезда». Перед игрой поле окропили святой водой, но это не помогло пермякам выиграть, встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу «Спартака».
Перед началом матча фанаты «Спартака» разбили витрину пермской бургерной. Они били кулаками, чтобы тщательно приклеить наклейку, из-за чего стекло потрескалось. Молодых людей задержала полиция.
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