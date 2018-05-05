Балаев: Раисов спит и видит, как забирает мой пояс 

Чемпион АСВ Марат Балаев поделился мнением о предстоящем реванше с Юсуфом Раисовым, который состоится 5 мая, в Москве в СК «Олимпийский» на турнире по смешанным единоборствам ACB 86.
«В первый раз я победил за счёт борцовской базы. Теперь всё будет зависеть от ментальной составляющей. Конечно, я способен учиться. Это же ММА, здесь намешано много видов боя, в которых можно бесконечно совершенствоваться. Естественно, с возрастом уходит скорость. Но я и над этим стараюсь работать. Так что в прогрессе у Раисова преимущества точно не будет. Но он голоден. Раисов спит и видит, как забирает мой пояс», — сказал Балаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.