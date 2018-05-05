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Петров: «СКА-Хабаровск» захочет на прощание громко хлопнуть дверью"
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Петров: «СКА-Хабаровск» захочет на прощание громко хлопнуть дверью" 

Евро-футбол.Ру 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от поединка 29-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».
"Не думаю, что вылет соперника из РФПЛ упрощает задачу. Для хабаровчан это будет заключительная домашняя игра в Премьер-лиге, и я уверен, что они постараются напоследок порадовать своих болельщиков. Так что, думаю, матч для нас будет очень тяжелым.
Настраиваемся самым серьезным образом. Все зависит от нас — как мы настроимся, таким будет и результат. Но, повторюсь, соперник наверняка тоже будет хорошо мотивирован и захочет на прощание громко хлопнуть дверью", — цитирует Петрова пресс-служба клуба.
Матч пройдет 5 мая в Хабаровске. Начало — 11:00 мск.
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