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Самохин: «Траты „Зенита“ на аргентинцев — зря потраченные миллионы»
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Самохин: «Траты „Зенита“ на аргентинцев — зря потраченные миллионы» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-игрок московского "Спартака" Виктор Самохин высказался насчет трансферной политики питерского "Зенита".
"По-моему, примерно 72 миллиона потратил «Зенит» на аргентинское танго — игроки за такие деньги должны были уже принести команде пользу. Их взяли не вчера, они уже целый сезон в клубе. К тому же брал их, как я понимаю, Манчини под себя — значит что-то видел, что-то хотел слепить. Но на выходе — ничего. За такие деньги их, конечно, никто бы и не купил, кроме «Зенита». Но это дело коммерческое, а возможно и тайных пружин коммерции. А так — зря потраченные миллионы. Если бы это было не так, то «Зенит» уже праздновал бы чемпионство.
Но хотелось бы сказать о другом: о возрасте этих аргентинцев. 23 года — самое время себя показать, самый сок играть, выдавать на гора результат. В «Роме», в "Реале", в «Баварии» игроки меньше стоят, но играют-то как — загляденье! Манчини, наверное, при покупке аргентинцев виднее было, но вот теперь он решил на сборную перейти — результата-то в Петербурге не достиг", — сказал Самохин.
За два тура до завершения чемпионата «Зенит» занимает четвертое место в таблице.
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