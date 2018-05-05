Самохин: «Траты „Зенита“ на аргентинцев — зря потраченные миллионы»

Экс-игрок московского "Спартака" Виктор Самохин высказался насчет трансферной политики питерского "Зенита"

"По-моему, примерно 72 миллиона потратил «Зенит» на аргентинское танго — игроки за такие деньги должны были уже принести команде пользу. Их взяли не вчера, они уже целый сезон в клубе. К тому же брал их, как я понимаю, Манчини под себя — значит что-то видел, что-то хотел слепить. Но на выходе — ничего. За такие деньги их, конечно, никто бы и не купил, кроме «Зенита». Но это дело коммерческое, а возможно и тайных пружин коммерции. А так — зря потраченные миллионы. Если бы это было не так, то «Зенит» уже праздновал бы чемпионство.

Но хотелось бы сказать о другом: о возрасте этих аргентинцев. 23 года — самое время себя показать, самый сок играть, выдавать на гора результат. В «Роме», в "Реале" , в «Баварии» игроки меньше стоят, но играют-то как — загляденье! Манчини, наверное, при покупке аргентинцев виднее было, но вот теперь он решил на сборную перейти — результата-то в Петербурге не достиг", — сказал Самохин.

За два тура до завершения чемпионата «Зенит» занимает четвертое место в таблице.