Криворучко: «СКА-Хабаровск» будет бороться за место в элите в следующем году

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Криворучко прокомментировал досрочный вылет команды из РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и начнётся в 11:00 по московскому времени.

«Надеюсь, этот отрицательный опыт сыграет положительную роль и, сделав выводы, команда в следующем году будет бороться за возвращение в элиту. Сегодня нервы в любом случае потреплем «Краснодару». Посмотрим, как будет складываться игра, но у всех боевой настрой. Мы играем в футбол, и никакого груза ответственности нет. У каждого футболиста есть своё собственное имя, своё я, никто не хочет опускаться ниже своего уровня. Поэтому будем стараться», — сказал Криворучко в эфире программы «Разогрев».