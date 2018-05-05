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Марат Балаев побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
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Марат Балаев побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
Чемпионат.com
43 минуты назад
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6 марта в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал боец смешанных единоборств
Марат Балаев
.
Предлагаем вашему вниманию фотографии из офиса редакции «Чемпионата», подготовленные специальным фотокорреспондентом
Дмитрием Голубовичем
.
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