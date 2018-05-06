Тимур Батрутдинов развлекся в отеле с полуголыми моделями

Пользователи Сети уверены, что Тимур Батрутдинов мог сыграть главную мужскую роль в «50 оттенках серого», если бы этот фильм снимали в России. На такие мысли их натолкнул провокационный видеоролик, снятый в стиле популярной трилогии, несколько часов назад опубликованный в Instagram шоумена. «18+ Небольшой творческо-эротический эксперимент совместно с Татьяной Ивановой . Я наконец пришёл к ней при дневном свете на фотосессию. Самые скромные фото с той сессии вы ещё увидите в моей ленте, возможно😇 Снимали в просторном номере отеля на берегу Москва-реки. Когда фотосессия закончилась, Татьяна вдруг говорит: „У нас есть ещё немного времени — давайте похулиганим?“ Мы вышли в коридор отеля и начали эротично перемещаться под Танины режиссерские указания. Я был в костюме, а прекрасные девушки были в лучшем из женских нарядов демонстрирующих всю красоту женского тела, т.е. обнажённые практически. Мы успели поперемещаться так в течении 10 минут, как вдруг на нас выскочил разъярённый смотритель за камерами наблюдения и со словами: „Вы что себе позволяете?!“, прервал наш ню арт-полёт. В итоге, Татьяна смогла собрать из 10 минут наших перемещений стильную историю. Интересно, как вы её поняли?» — поделился историей появления видео Тимур. Сам шоумен предположил, что подобная концепция подошла бы для рекламного ролика всемирно известного парфюмерного бренда.

«50 оттенков Батрутдинова)))», «Ощущение, что человек в поиске кого-то, вероятно девушки, вероятно своей, вокруг ему мерещатся образы, возможно, в которых он хотел бы увидеть свою даму», «новый аромат 50 оттенков батрудинова.тепер харлашку ничем не удивить», «50 оттенков Тимура», «Я, честно говоря, так и подумал) что в конце будет реклама парфюма)», «Насколько круто и гармонично, что я пересматривала несколько раз🔥👍👍👍Тимур, вы в любом образе 👍😊» — написали подписчики.