Тимур Батрутдинов снялся в… эротическом фильме?

Тимур Батрутдинов (40) принял участие в фотосессии с полуобнаженными моделями. В Instagram Тимура появилось короткое и откровенное видео.

Провокационные кадры сделала фотограф Татьяна Иванова . По ее замыслу, Тимур Батрутдинов стал героем эротического фильма, снятого в роскошной гостинице. Поклонники артиста сравнили клип с экранизацией «Пятьдесят оттенков серого».

18+ Небольшой творческо-эротический эксперимент совместно с Татьяной Ивановой @ittalia. Я наконец пришёл к ней при дневном свете на фотосессию. Самые скромные фото с той сессии вы ещё увидите в моей ленте, возможно😇 Снимали в просторном номере отеля на берегу Москва-реки. Когда фотосессия закончилась, Татьяна вдруг говорит: «У нас есть ещё немного времени — давайте похулиганим?» Мы вышли в коридор отеля и начали эротично перемещаться под Танины режиссерские указания. Я был в костюме, а прекрасные девушки были в лучшем из женских нарядов демонстрирующих всю красоту женского тела, т.е. обнажённые практически. Мы успели поперемещаться так в течении 10 минут, как вдруг на нас выскочил разъярённый смотритель за камерами наблюдения и со словами: «Вы что себе позволяете?!», прервал наш ню арт-полёт. В итоге, Татьяна смогла собрать из 10 минут наших перемещений стильную историю. Интересно, как вы её поняли? Мне кажется, в конце неплохо бы смотрелась надпись Givenchy или Dior Homme 🤔 Ждём предложений от мировых парфюм брендов😉 Татьяна Иванова, как всегда, молодец!🌹 А девушки — шедевральны!🌹🌹🌹 И музыка в тему! #ню #арт #татьянаиванова #девушки #тимурбатрутдинов #givenchy #dior #неюмор

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov)

4 Май 2018 в 1:44 PDT «Мы вышли в коридор отеля и начали эротично перемещаться под режиссерские указания Тани. Я был в костюме, а прекрасные девушки были в лучшем из женских нарядов, демонстрирующих всю красоту женского тела, то есть практически обнаженные. Мы успели поперемещаться так в течение десяти минут, как вдруг на нас выскочил разъяренный смотритель за камерами наблюдения и со словами: ««Вы что себе позволяете?!», прервал наш ню-арт-полет», — сообщил Тимур.

Материала хватило для того, чтобы смонтировать чувственный ролик. Работа фотографа так понравилась Батрутдинову, что он решил поделиться ей с подписчиками. «Интересно, как вы ее поняли?», — написал артист. По мнению Тимура, видео могло бы стать отличной рекламой дорогого парфюма. «Ждем предложений от мировых брендов. Татьяна Иванова, как всегда, молодец! А девушки шедевральны, и музыка в тему», — отметил он.

Подписчики Тимура работу оценили и завалили его комплиментами: «Красавец-мужчина»; «Подогрел интерес»; «Это очень красиво. Не буду многословить, мне нравится»; «Мистер Грей отдыхает»; « Джеймс Бонд ».

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