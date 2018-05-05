Ещё
Олег Фоменко: «Мы приехали за максимальным количеством очков»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Фоменко: «Мы приехали за максимальным количеством очков» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что никакой особой подготовки к матчу 29-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск» в команде не было. По словам специалиста, краснодарцы приехали за максимальным количеством очков.
— Никакой оособенной подготовки мы не проводили — все было в штатном режиме, — рассказал в интервью телеканалу «Наш Футбол» Фоменко. — Было меньше времени, ну а в остальном — все как обычно. Сюрпризов сегодня никаких не будет, есть определенная тактика. Мы приехали на эту игру за максимальным результатом, будем играть на него. Изменения в составе сегодня будут, Крицюк выйдет вместо Синицина, также на поле появится Мамаев.
Как команда приняла наставничество? Внутри коллектива все понимают, что происходит, так что не хочу это комментировать.
Трансляция матча «СКА-Хабаровск» — «Краснодар»
Спорт-Экспресс: последние новости
Президент "Наполи" раскритиковал Сарри за выбор состава Геннадий Величкин: "Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ" Энрике Сересо: "Гризманн останется в "Атлетико"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может покинуть Россию33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя4
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
04:02
Медведева может покинуть Россию
Фигурное катание
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение