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«Спартак» — «Ростов»: трансляция — в 19.00
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«Спартак» — «Ростов»: трансляция — в 19.00 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня, 5 мая, состоится матч 29-го тура премьер-лиги между московским "Спартаком" и «Ростовом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 по местному времени. Красно-белые перед игрой занимают второе место с 53-я очками, ростовчане с 34-я баллами — 12-е.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Спартак» — «Ростов»
Спорт-Экспресс: последние новости
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