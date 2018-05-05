«Спартак» — «Ростов»: трансляция — в 19.00

Сегодня, 5 мая, состоится матч 29-го тура премьер-лиги между московским "Спартаком" и «Ростовом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 по местному времени. Красно-белые перед игрой занимают второе место с 53-я очками, ростовчане с 34-я баллами — 12-е.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Спартак» — «Ростов»