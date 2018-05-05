«Северсталь» попрощалась с Гудачеком и еще тремя игроками 

"Северсталь" поблагодарила форварда Евгения Монса, голкипера Юлия Гудачека, нападающего Павла Чернова и защитника Александра Евсеенкова, которые покинули команду после сезона-2017/18. Удачи ребятам клуб пожелал в своем официальном Твиттере.
"От всей души благодарим Юлиуса Гудачева, Александра Евсеенкова, Павла Чернова и Евгения Монса за игры, работу и подаренные эмоции в желто-черных цветах. Желаем ребятам удачи в продолжении карьеры, и без травм", — говорится в Твиттере «Северстали».
От всей души благодарим Юлиуса Гудачека, Александра Евсеенкова, Павла Чернова и Евгения Монса за игры, работу и подаренные эмоции в 💛🖤 желто чёрных цветах🏒🥅 Желаем ребятам удачи в продолжении карьеры, и без травм✊🏼 #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal pic.twitter.com/3re1X61BP6
— HC Severstal (@severstalclub) 5 мая 2018 г.