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«Северсталь» попрощалась с Гудачеком и еще тремя игроками
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«Северсталь» попрощалась с Гудачеком и еще тремя игроками 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
"Северсталь" поблагодарила форварда Евгения Монса, голкипера Юлия Гудачека, нападающего Павла Чернова и защитника Александра Евсеенкова, которые покинули команду после сезона-2017/18. Удачи ребятам клуб пожелал в своем официальном Твиттере.
"От всей души благодарим Юлиуса Гудачева, Александра Евсеенкова, Павла Чернова и Евгения Монса за игры, работу и подаренные эмоции в желто-черных цветах. Желаем ребятам удачи в продолжении карьеры, и без травм", — говорится в Твиттере «Северстали».
От всей души благодарим Юлиуса Гудачека, Александра Евсеенкова, Павла Чернова и Евгения Монса за игры, работу и подаренные эмоции в 💛🖤 желто чёрных цветах🏒🥅 Желаем ребятам удачи в продолжении карьеры, и без травм✊🏼 #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal pic.twitter.com/3re1X61BP6
— HC Severstal (@severstalclub) 5 мая 2018 г.
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