О. Фоменко: и.о. тренера «Краснодара»? Игроки всё знают, комментировать не буду 

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (5 мая) и рассказал об изменениях в составе команды на предстоящую игру.
Фоменко заменит на матче исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Согласно регламенту, Мусаев не может возглавлять команду больше месяца без тренерской лицензии Pro.
«Мы особенно не готовились к выезду в Хабаровск, всё было в штатном режиме. Просто было меньше времени на подготовку, а в остальном всё как обычно. Сюрпризов в плане тактики от нас не будет. У нас есть определённая игра, приехали за максимальным результатом и будем на него играть. Как ребята восприняли то, что я сейчас исполняю обязанности тренера? Внутри коллектива ребята всё прекрасно знают, и я даже комментировать ничего не хочу. Изменения в составе будут. Появится Крицюк вместо Синицына, также выйдет Мамаев. Замена вратаря связана с тем, что у Синицына небольшие проблемы, есть у него определённый дискомфорт», — сказал Фоменко в эфире телеканала «Наш футбол».