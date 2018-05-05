О. Фоменко: и.о. тренера «Краснодара»? Игроки всё знают, комментировать не буду

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (5 мая) и рассказал об изменениях в составе команды на предстоящую игру.

Фоменко заменит на матче исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева . Согласно регламенту, Мусаев не может возглавлять команду больше месяца без тренерской лицензии Pro.

«Мы особенно не готовились к выезду в Хабаровск, всё было в штатном режиме. Просто было меньше времени на подготовку, а в остальном всё как обычно. Сюрпризов в плане тактики от нас не будет. У нас есть определённая игра, приехали за максимальным результатом и будем на него играть. Как ребята восприняли то, что я сейчас исполняю обязанности тренера? Внутри коллектива ребята всё прекрасно знают, и я даже комментировать ничего не хочу. Изменения в составе будут. Появится Крицюк вместо Синицына, также выйдет Мамаев. Замена вратаря связана с тем, что у Синицына небольшие проблемы, есть у него определённый дискомфорт», — сказал Фоменко в эфире телеканала «Наш футбол».