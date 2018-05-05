О. Фоменко: у «Краснодара» со «СКА-Хабаровском» получилась скользкая игра

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ.

«Совершенно не согласен с тем, что игра сегодня была лёгкая. Матч получился очень тяжёлым. Ребята старались, и в конце был нереализованный пенальти — спасибо Стасу. Нам было очень тяжело, ещё и перелёт сказался. В перерыве дали игрокам установку, что надо забивать ещё, поскольку 1:0 — это счёт пограничный. Нужно было увеличивать преимущество, чтобы доводить игру до логического конца. А так всё на нервах до последней минуты, получилась скользкая игра. Что касается Мамаева, сейчас он пройдёт обследование. Тяжело что-то сказать. Ждём врачей», — сказал Фоменко в эфире телеканал «Наш футбол».