Ещё
Семья погибшего футболиста Астори поблагодарила общественность за поддержку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья погибшего футболиста Астори поблагодарила общественность за поддержку 

RT на русском 1 час назад
«Спасибо. Это слово такое же простое и уникальное, как и сам Давиде», — приводит сообщение семьи Астори La Nazionale.
Родственники футболиста заявили, что поддержавших их людей так много, что они не могут не обратиться к ним.
«Поэтому мы благодарим вас, как это привык делать Давиде, с широкой улыбкой и крепким объятьем. Спасибо от всего сердца!», — подчёркивается в обращении.
31-летний Астори скончался 4 марта от остановки сердца.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» сделал татуировку в честь погибшего футболиста Астори.
RT на русском: последние новости
Президент «Атлетико» прокомментировал возможный уход Гризманна в «Барселону» Президент «Наполи» обвинил тренера Сарри в возможной потери чемпионского титула чемпионата Италии по футболу Хоккеист «Металлурга» Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство41
Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради Украины19
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания4
Боец MMA получил жуткую травму во время боя5
Медведева может покинуть Россию92
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение