Семья умершего Астори поблагодарила общественность за поддержку

Защитника и капитана «Фиорентины» Давиде Астори не стало 4 марта, в возрасте 31 года. Футболист умер в результате остановки сердца. Спустя два месяца семья бывшего игрока сборной Италии поблагодарила общественность за поддержку, оставив сообщение в газете La Nazione.

«Спасибо. Это простой, но уникальный термин, как и Давиде. Мы хотим сказать спасибо всем лично, кто был рядом с нами начиная с этого неожиданного 4 марта, но вас так много, что это было бы невозможно. Поэтому мы говорим спасибо, как любил это делать Давиде, с улыбкой на лице и крепкими объятьями. Спасибо от всего сердца.

Семья Астори, Франческа и Виттория», — говорится в сообщении.