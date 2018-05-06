Экс-президент «Спартака»: против «Ростова» команда играла с облегченным сердцем

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых против «Локомотива» в 29-м туре чемпионата России по футбол. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Спартак" играл с облегченным сердцем, поскольку перед матчем «Локомотив» все расставил и взял чемпионство, после чего давления на красно-белых особого не было.

Мне кажется, единственный, кто нервничал — это Массимо Каррера, а также его команда. Это было особенно ясно после второго гола, когда он бегал счастливый по технической зоне, ведь теперь еще один сезон они смогут завозить в команду кого хотят (смеется).

"Спартак" выглядел получше соперника, но нельзя сказать, что «Ростов» был плох. Гости просто подсели к 70-й минуте, после чего и пропустили, но если бы они открыли счет в матче, то все могло сложиться для хозяев поля трагично, а предпосылки к этому были", — сказал Червиченко.

Матч «Спартак» — «Ростов» завершился со счетом 2:0.