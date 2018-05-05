«Спартак» дожал «Ростов», забив два гола в концовке матча

В матче 29-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арена» обыграл «Ростов». В первом тайме гости неплохо оборонялись и даже имели все шансы выйти вперед, но после перерыва спартаковцы прибавили и довели дело до победы.

Протокол игры

Спартак Москва

Ростов

(1:0) Мельгарехо Лоренсо 79'

(2:0) Промес Куинси 84'

05 мая. Стадион «Открытие Арена» (Москва).

Перед текущим туром у «Спартака» сохранялись надежды на победу в чемпионате — «Локомотиву» предстоял непростой матч с "Зенитом" , в котором былав вероятность потери очков, что могло обострить интригу перед последним туром РФПЛ. Но этого не случилось — «железнодорожники» вырвали победу на 87-й минуте и оформили чемпионство! Такой результат явно не порадовал «красно-белых», однако их главная задача — попадание в зону Лиги чемпионов — оставалась актуальной.

Команда Массимо Карреры провалила концовку апреля, дважды уступив в чемпионате и вылетев из Кубка России. К тому же не облегчила жизнь команды весть об уходе из клуба ассистента итальянского тренера Романа Пилипчука . В прошлом туре все же спартаковцы вернулись к победам, одолев в гостях «Амкар» (2:0), но матч против «Ростова» обещал быть крайне непростым. Украшало это встречу противостояние Валерия Карпина с бывшим клубом. Ростовчане набрали неплохой ход — «желто-синие» заработали семь очков в трех последних матчах. Они сохраняют надежду избежать переходных матчей, и Карпину совершенно точно хотелось набрать очки в матче со «Спартаком».

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У москвичей в основе отсутствовало много игроков стартового состава, а место на поле получил Артём Тимофеев. Игру на «Открытие Арена» активней начали гости. Сразу тремя ударами уже в начале встречи отметился «Ростов», а момент с участием Элдора Шомуродова на 9-й минуте едва не завершился голом. Хорен Байрамян выдал разрезающий пас, но форвард не сумел попасть в створ ворот с острого угла. Довольно скоро «Спартак» игру перевел на чужую половину поля, создал несколько своих моментов, но голкипер Илья Абаев вступал в игру достаточно редко. В середине тайма гол в свои ворота едва не привез Александр Селихов, покинувший пределы штрафной площади и уступивший в борьбе Жану Майеру. К счастью для спартаковцев, словенский футболист растерялся и не смог как следует распорядиться с мячом.

Казалось, тайм плавно перетекает к нулевой ничьей, но на 44-й минуте «Ростов» едва не вышел вперед — по моменту было у Байрамяна и Дмитрия Скопинцева. В перерыве Луис Адриано отметил, что его команда играет достаточно неплохо, просто сложно преодолевать плотную оборону ростовчан, оборонявшихся в линию с пятью защитниками и активной поддержкой полузащиты. Во втором тайме «красно-белые» прибавили в движении, стали наращивать давление. «Ростов» сильно стал зажиматься к своим воротам, и моментов у «Спартака» прибавилось. Однажды Куинси Промес едва не забил прямым ударом со штрафного, угодив в перекладину, а также три удара в упор головой парировал Абаев. По разу пробивали Софиан Ханни, Лоренсо Мельгарехо и Роман Зобнин, но всякий раз 36-летний голкипер выручал свою команду.

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Однако силы Абаева небезграничны, «Ростов» крайне редко отводил игру от своих ворот, справляться с давлением «Спартака» становилось все сложнее. Гол все-таки был забит — на 79-й минуте Мельгарехо слева промчался сквозь двух исландских защитников — Сверрира Ингасона и Рагнара Сигурдссона — после чего пробил точно в «девятку». Совершенно заслуженный мяч «красно-белых» снял напряжение, повисшее над «Открытие Арена». Чувство облегчения прибавило еще большей легкости игрокам «Спартака», забившим чумовой гол спустя пять минут. Промес и Ханни разыграли на двоих и голландец уложил мяч в стеку ворот ростовчан.

"Спартак" набрал три очка и укрепил свое положение на второй строчке, а «Ростову» еще предстоит побороться за сохранение 12-го места в турнирной таблице.