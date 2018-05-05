Футбольный клуб «Енисей» открыл фирменный магазин в Красноярске

Красноярский футбольный клуб «Енисей» впервые в своей истории открыл фирменный магазин, где любой желающий может приобрести форму команды и атрибутику клуба.

«Для нас это настоящее историческое событие. Впервые за 80 лет у команды появился свой первый официальный магазин», — делится тренер команды.

Накануне прошло торжественное открытие — красную ленточку перерезали директор клуба Денис Рубцов и главный тренер команды Дмитрий Аленичев . Также на церемонии были болельщики и игроки команды. В магазине болельщики могут приобрести фирменные шарфы и кепки, игровую форму, а также спортивные костюмы. Здесь же можно купить и экипировку сборной России, которую решили представить красноярцам в преддверии чемпионата мира.

Отметим, что фирменный магазин открылся в одном из крупных ТРЦ по адресу: ул, Белинского, 8, 2 этаж.