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Футбольный клуб «Енисей» открыл фирменный магазин в Красноярске
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Футбольный клуб «Енисей» открыл фирменный магазин в Красноярске 

АиФ Красноярск 22 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский футбольный клуб «Енисей» впервые в своей истории открыл фирменный магазин, где любой желающий может приобрести форму команды и атрибутику клуба.
«Для нас это настоящее историческое событие. Впервые за 80 лет у команды появился свой первый официальный магазин», — делится тренер команды.
Накануне прошло торжественное открытие — красную ленточку перерезали директор клуба Денис Рубцов и главный тренер команды Дмитрий Аленичев. Также на церемонии были болельщики и игроки команды. В магазине болельщики могут приобрести фирменные шарфы и кепки, игровую форму, а также спортивные костюмы. Здесь же можно купить и экипировку сборной России, которую решили представить красноярцам в преддверии чемпионата мира.
Отметим, что фирменный магазин открылся в одном из крупных ТРЦ по адресу: ул, Белинского, 8, 2 этаж.
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