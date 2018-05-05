Конте прокомментировал интерес «Челси» к Мартиалю

Антони Мартиалю. Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал интерес со стороны своего клуба к вингеру "Манчестер Юнайтед"

"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время говорить об этом. Я не люблю говорить о футболистах других команд. Это неуважительно по отношению к самим игрокам, моим подопечным и другим клубам. Мы нацелены на то, чтобы закончить этот сезон наилучшим образом, мы будем бороться за место в зоне Лиги Чемпионов. Это будет нелегко", — цитирует наставника «аристократов» Le 10 Sport.