В Центральном военном округе определились победители конкурса «Военно-медицинская эстафета»

По итогам соревнований лучшими стали мужская и женская команды общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Новосибирске.

На полигоне в Алтайском крае завершился окружной этап всеармейского конкурса среди военных медиков «Военно-медицинская эстафета». В нем приняли участие представители воинских частей и соединений ЦВО.

Военные медики состязались как в личном, так и в командном зачетах. На этапе индивидуального мастерства специалистам предстояло продемонстрировать навыки огневой подготовки, преодоления полосы препятствий и оказания первой медицинской помощи. Участники должны были не только оперативно остановить кровотечение условно раненного, но и вынести его с поля боя.

В командном этапе медики использовали военную технику для поиска и транспортировки пострадавшего. Жюри оценивало скорость обнаружения условно раненного, оказания ему первой медицинской помощи и навыки вождения санитарного транспорта в условиях бездорожья.

По итогам соревнований лучшими стали мужская и женская команды общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Новосибирске. Они войдут в сборную Центрального военного округа, которая выступит на всеармейском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета».