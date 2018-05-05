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В Центральном военном округе определились победители конкурса «Военно-медицинская эстафета»
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В Центральном военном округе определились победители конкурса «Военно-медицинская эстафета» 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам соревнований лучшими стали мужская и женская команды общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Новосибирске.
На полигоне в Алтайском крае завершился окружной этап всеармейского конкурса среди военных медиков «Военно-медицинская эстафета». В нем приняли участие представители воинских частей и соединений ЦВО.
Военные медики состязались как в личном, так и в командном зачетах. На этапе индивидуального мастерства специалистам предстояло продемонстрировать навыки огневой подготовки, преодоления полосы препятствий и оказания первой медицинской помощи. Участники должны были не только оперативно остановить кровотечение условно раненного, но и вынести его с поля боя.
В командном этапе медики использовали военную технику для поиска и транспортировки пострадавшего. Жюри оценивало скорость обнаружения условно раненного, оказания ему первой медицинской помощи и навыки вождения санитарного транспорта в условиях бездорожья.
По итогам соревнований лучшими стали мужская и женская команды общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Новосибирске. Они войдут в сборную Центрального военного округа, которая выступит на всеармейском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета».
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