Андронов сделал прогноз на Эль Класико

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от Эль Класико.

"Классико — этим словом сказано все. Но в данном случае, на мой взгляд, классико не особенно нужное. Все понятно в Примере, все понятно в Лиге Чемпионов — кто куда попал, кто какие места занял. Наверное, это как-то повлияет на игру команд. Прежде всего, это должно повлиять на "Реал" , который должен опасаться травм. Здесь накладывается не только предстоящий Чемпионат Мира для футболистов сборных, но и финал Лиги Чемпионов.

Мне кажется, что «Барселона» в этой игре победит, чтобы там Зидан и футболисты «Реала» не говорили про чемпионский коридор для игроков «Барсы». Коэффициент — 1,7. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы поставить на каталонцев" — приводят слова Андронова российские СМИ.