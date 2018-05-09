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Омская область нарастит экспорт зерна в Китай
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Омская область нарастит экспорт зерна в Китай 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Омская область, начавшая год назад отгрузку пшеницы в Китай, намерена расширить объемы и ассортимент поставок, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Александр Бурков.
"Первую партию нашей пшеницы — 16 вагонов — мы отправили в Китай еще в апреле прошлого года. На сегодня уже экспортировано 2,8 тысячи тонн зерна. И это не предел. Сейчас ведем активные переговоры с Национальной корпорацией Китая по зерновым, масличным культурам и продовольствию «COFCO», — сказал Бурков
Кроме того, по его словам, уже достигнуты договоренности о поставках на китайский рынок масличных культур: семян рапса и льна, а также растительных масел (льняного, подсолнечного, рапсового, соевого) и пшеничной муки.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее время Омская область будет включена в перечень регионов, чьим организациям будет компенсироваться часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Безусловно, это положительно скажется на увеличении объемов экспорта", — добавил врио губернатора.
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