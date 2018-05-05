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«Балтика» реализовала все билеты на матч-открытие стадиона в Калининграде
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«Балтика» реализовала все билеты на матч-открытие стадиона в Калининграде 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
«Балтика» реализовала все билеты на матч 38-го тура ФНЛ с «Тюменью», который пройдет в рамках открытия стадиона «Калининград» 12 мая. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Болельщики могли приобрести билеты в кассах стадиона и в клубном магазине. От онлайн-продаж в этот раз решили отказаться, чтобы присечь появление подделок и бороться со спекулянтами. Ожидается, что в будущем болельщики смогут купить билеты в интернете.
Ранее «Балтика» уже провела два тестовых матча на новом стадионе с частично закрытыми трибунами.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Екатеринбург» пройдет четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия.
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