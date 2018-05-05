Все билеты на третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Калининграде проданы

ТАСС , 5 мая. Реализована вся билетная квота на третий тестовый матч на «Калининград-Арене», которая летом примет матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Балтика».

Встреча пройдет 12 мая в рамках 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местной «Балтикой» и «Тюменью».

На первом тестовом матче на стадионе в Калининграде, который прошел 11 апреля между «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов», присутствовало 15 тысяч человек. Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Во второй тестовой игре «Балтика» сыграла вничью с подмосковными «Химками» (0:0).

На время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей. Предполагается, что после турнира стадион в Калининграде станет домашней ареной «Балтики». Его вместимость будет уменьшена до 25 тысяч человек.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).