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«Уфа» выйдет на матч с «Рубином» в футболках с эмблемой туристского бренда Башкирии
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«Уфа» выйдет на матч с «Рубином» в футболках с эмблемой туристского бренда Башкирии 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Реальное время
Название образовано по аналогии с Terra Incognita — неизведанная земля. Отметим, у уфимцев нет постоянного титульного спонсора.
Напомним, матч между «Рубином» и «Уфой» пройдет 7 мая в Казани.
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