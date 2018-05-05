«Уфа» выйдет на матч с «Рубином» в футболках с эмблемой туристского бренда Башкирии

Название образовано по аналогии с Terra Incognita — неизведанная земля. Отметим, у уфимцев нет постоянного титульного спонсора. Напомним, матч между «Рубином» и «Уфой» пройдет 7 мая в Казани.